Петербуржцам вместо сирены включили песню о городе
В воскресенье, 31 мая, в Северной столице прошла плановая проверка акустических систем оповещения. Однако вместо привычных сигналов на улицах города после 12:00 зазвучала песня «Петербург».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, композицию на музыку Олега Щеглова и слова Ольги Воротынцевой, а также Елены Савельевой исполнил народный артист России Василий Герелло. Проверка систем прошла в штатном режиме.
Таким необычным способом городские власти решили совместить техническое мероприятие с культурным контентом. Системы оповещения признаны работоспособными.