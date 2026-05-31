Движение по тоннелю дамбы частично перекроют с 1 по 5 июня

В комплексе защитных сооружений от наводнений на время регламентных работ вводятся ограничения движения по полосам. С 1 по 5 июня ремонт затронет транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо), сообщили в дирекции КЗС.

По регламенту остановка потока не превысит 7–10 минут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На время заезда и выезда ремонтной техники возможно полное кратковременное прекращение движения перед въездом в тоннель. По регламенту остановка потока не превысит 7–10 минут.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Карина Дроздецкая