Объем сбережений жителей Ростовской области сократился на 1,5%

В 2025 году сумма сбережений среднестатистического жителя Ростовской области сократилась на 1,5%, следует из данных Ростовстата.

Среднедушевой денежный доход жителя Ростовской области составил почти 64,6 тыс. руб. в месяц, что с учетом инфляции выше показателя прошлого года на 5,6%.

Большую часть объема в общей структуре доходов составляет зарплата (54,5%). Социальные выплаты составляют 16,5%, доходы от предпринимательства — 13,3%, доходы от собственности — 5,3%. Еще 10,4% составляет категория «другие доходы», которая включает скрытые.

По данным Ростовстата, 68,4% доходов жители Ростовской области тратят на различные товары. Еще 19,6% идут на оплату услуг. 13,5% доходов уходят на обязательные платежи и взносы.

Кристина Федичкина