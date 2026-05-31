С Боснии снимают внешнее управление

Недавняя отставка высокого представителя мирового сообщества в Боснии Кристиана Шмидта может привести к упразднению поста внешнего управляющего в балканской республике. Сразу два бывших высоких представителя Карл Бильдт и Вольфганг Петрич выступили на минувшей неделе за отмену внешнего управления в Боснии, хотя оно до сих пор считалось краеугольным камнем Дейтонских соглашений, положивших 30 лет назад конец боснийской войне. Упразднения поста высокого представителя уже многие годы добивается Россия, а с недавних пор идею поддерживают и США. Боснийские же мусульмане, составляющие большинство в стране, предложение отменить внешнее управление восприняли в штыки. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Antonio Bronic / Reuters Бывший высокий представитель мирового сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт

С идеей отменить внешнее управление в Боснии два бывших высоких представителя мирового сообщества в республике Карл Бильдт (он первым занял этот пост в 1995 году) и Вольфганг Петрич (выполнял эти обязанности в 1999–2002 годах) выступили в программной статье в авторитетном немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Их анализ сводится к тому, что институт высокого представителя, который был необходим для установления мира в Боснии в соответствии с Дейтонскими соглашениями 1995 года, в настоящее время служит оправданием бездействия местных политиков. Поэтому, по их мнению, недавнюю отставку высокого представителя Кристиана Шмидта (см. “Ъ” за 17 мая) следует использовать не для поиска ему замены, а для упразднения этого поста и коренного переустройства системы управления в Боснии.

Суть изменений, считают Бильдт и Петрич, должна состоять в повышении функциональности боснийских госструктур и тесной увязке процесса ликвидации поста внешнего управляющего с интеграцией Боснии в ЕС.

В этом случае ключевые функции высокого представителя, который зачастую безуспешно пытался управлять внутрибоснийскими процессами, перешли бы Евросоюзу, который и так координирует процесс евроинтеграции Боснии.

«Встроенная в реальную европейскую перспективу, Босния перейдет от внешнего управления к европейской интеграции. Уход Кристиана Шмидта дает долгожданную возможность коренного изменения политики в БиГ. Стране не нужно бесконечно продлеваемое внешнее управление, ей нужно реальное европейское будущее»,— делают вывод два бывших внешних управляющих Боснией.

Предложение шведа Карла Бильдта и австрийца Вольфганга Петрича стало сенсационным. Последние пять лет боснийским внешним управляющим числился Кристиан Шмидт. В отличие от всех своих предшественников он не получил подтверждения в Совбезе ООН, и его легитимность ставили под сомнение Россия с Китаем, добивающиеся сокращения полномочий высокого представителя и даже упразднения этого поста. Запад же внешнего управляющего и его решения неизменно поддерживал.

Однако на майском заседании Совбеза ООН, где обсуждался доклад Кристиана Шмидта о ситуации в Боснии, заместитель американского постпреда Тэмми Брюс неожиданно объявила, что «пост высокого представителя никогда не рассматривался как долговременный институт», а потому «следующий представитель должен иметь ограниченный мандат, передав часть полномочий местным властям».

В самой Боснии предложение Карла Бильдта и Вольфганга Петрича об упразднении поста высокого представителя восприняли с прямо противоположных позиций.

В Республике Сербской идею приветствовали, а депутат от правящей партии Радован Ковачевич назвал ее «подтверждением великой победы лидера партии Милорада Додика», напомнив, что за день до появления статьи Бильдта и Петрича парламент РС принял декларацию об отмене поста высокого представителя.

Боснийские же мусульмане, составляющие большинство в стране, предложение упразднить пост высокого представителя восприняли в штыки. Их позиция изложена на считающемся наиболее влиятельным в Боснии портале Klix.ba.

«Требование немедленной отмены поста высокого представителя — это пробный шар и средство давления,— говорится в комментарии.— Цель лоббистов — назначение "беззубого" бюрократа, единственная задача которого была бы выключить свет и повесить замок в офисе высокого представителя. Такой сценарий устроил бы центры силы на Западе, в первую очередь американскую и часть европейских администраций, которые хотели бы "закрыть балканский вопрос" минимальными усилиями путем потакания националистам и соседним с БиГ странам под лозунгом передачи суверенитета местным политикам».

Судьбу внешнего управляющего Боснии призвано определить руководство Совета по установлению мира (PIC), которое контролирует выполнение Дейтонских соглашений и куда входят представители США, России, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, ЕС и Организации исламской конференции в лице Турции. Ранее там обещали определиться с преемником Кристиана Шмидта в июне — если в этом вообще будет необходимость.