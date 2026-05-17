Босния лишилась внешнего управляющего

Высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт подал в отставку после почти пяти лет пребывания на посту, который сравнивают с позицией внешнего управляющего в этой балканской республике. Сам Шмидт объяснил отставку «личными мотивами», однако многие боснийские эксперты считают, что его уходу поспособствовала нынешняя администрация США, которую не устраивала несговорчивость немецкого дипломата и его жесткий конфликт с руководством входящей в состав Боснии Республики Сербской. На пост же нового «внешнего управляющего Боснией» прочат итальянского дипломата Антонио Дзанарди Ланди, который ранее был послом Италии в России и Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт

Фото: Antonio Bronic / Reuters Высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт

Объявленная на минувшей неделе отставка Кристиана Шмидта стала неожиданной, поскольку произошла всего за пару дней до того, как высокий представитель должен был представить ежегодный доклад о положении в Боснии Совбезу ООН. О своем уходе сообщил сам Кристиан Шмидт, объяснив его «личными мотивами». По его словам, он уже проинформировал о своем решении руководство Совета по проведению мира (PIC), которое контролирует выполнение Дейтонских соглашений по Боснии и куда входят представители США, России, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, ЕС и Организации исламской конференции в лице Турции. Теперь руководство совета должно предложить кандидатуру нового «внешнего управляющего», что, как ожидается, произойдет в июне. До тех пор свои обязанности продолжит исполнять Кристиан Шмидт, который уже стал одним из долгожителей на этом посту — в должность высокого представителя он вступил в августе 2021 года.

Его мандат был отмечен двумя ключевыми моментами. С самого начала его не признало руководство Республики Сербской (РС), поскольку назначение Кристиана Шмидта в 2021 году, в отличие от всех его предшественников, не подтвердил Совбез ООН.

Из-за этого его легитимность все эти годы ставили под сомнение еще и Россия с Китаем, выступающие за сокращение его полномочий или вообще за упразднение поста внешнего боснийского управляющего.

Вторым ключевым моментом управления господина Шмидта стало отстранение от власти многолетнего лидера Республики Сербской Милорада Додика. Именно за невыполнение решений высокого представителя президент РС был постановлением суда лишен своего поста и на шесть лет отстранен от политики. Неудивительно, что Милорад Додик горячо приветствовал уход Кристиана Шмидта.

Хотя сам господин Шмидт объяснил свою отставку «личными мотивами», многие боснийские эксперты считают, что этому способствовала нынешняя администрация США, которую не устраивала несговорчивость немецкого дипломата, а также его жесткий конфликт с руководством Республики Сербской. В частности, региональные СМИ напоминают о нежелании Кристиана Шмидта поддержать лоббируемый США проект строительства газопровода из Хорватии через Боснию и внести нужные для его реализации изменения в боснийское законодательство.

«Американская политика в Боснии сыграла здесь решающую роль,— говорит сараевский политолог Ивана Марич.— Речь идет о новой политике, которая на первый план ставит интересы Америки, и именно это в значительной мере способствовало уходу Шмидта, который не стал партнером для такого сотрудничества. Вот он и ушел сам, поскольку на этом месте американцы видят, очевидно, того, кто будет выполнять их требования».

Аналогичную позицию разделяет и политолог из Баня-Луки Таня Топич, которая считает, что «Шмидт уходит под давлением американцев, а Додик представит это как свой триумф и будет добиваться отмены всех решений Шмидта, чтобы расчистить себе путь к возвращению в политику».

В подтверждение этого тезиса говорит и решение администрации Дональда Трампа, которая в октябре прошлого года неожиданно сняла все санкции с Милорада Додика и его ближайшего окружения. Да и в ходе состоявшегося на минувшей неделе в Совбезе ООН обсуждения доклада Кристиана Шмидта заместитель американского постпреда Тэмми Брюс объявила, что «пост высокого представителя никогда не рассматривался как долговременный институт», а потому «следующий представитель должен иметь существенно ограниченный мандат и передать часть полномочий местным лидерам».

По данным региональных СМИ, на пост нового «внешнего управляющего Боснией» прочат итальянского дипломата Антонио Дзанарди Ланди, который ранее был послом Италии в России и Сербии. В этой связи эксперт исследовательского центра «Инициатива за европейскую стабильность» (ESI) Аднан Черимагич считает, что США имеют ясные критерии в отношении наследника Кристиана Шмидта: «Это должен быть кто-то, кто способен сотрудничать с Республикой Сербской и быть приемлемым для Москвы».

Геннадий Сысоев