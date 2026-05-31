Более 70 беспилотников ВСУ сбили за сутки над Курской областью

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о 75 беспилотниках ВСУ, уничтоженных над регионом за минувшие сутки. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«Всего в период с 09:00 30 мая до 09:00 31 мая сбито 75 вражеских беспилотников различного типа»,— написал господин Хинштейн.

Кроме того, украинские военные 64 раза применили артиллерию по отселенным районам. Шесть раз дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района сгорела хозпостройка. От огня повреждены фасад и кровля частного дома, написал губернатор.

В деревне Гирьи Беловского района FPV-дрон ударил по территории недействующей Гирьянской средней общеобразовательной школы. В корпусе начальной школы повреждены остекление и кровля. В Рыльске повреждено остекление трех квартир.

В ночь на 31 мая над регионами России ликвидировали 216 беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.