«Уфа» не будет менять тренерский штаб

Правление футбольного клуба «Уфа» выразило доверие тренерскому штабу команды во главе с Омари Тетрадзе. Об этом сообщил вице-премьер — министр спорта Башкирии, председатель правления клуба Руслан Хабибов.

ФК «Уфа» в сезоне 2025/2026 занял 15-е место в Первой лиге и избежал вылета во второй дивизион, повторив результат прошлого розыгрыша чемпионата.

По итогам совещания правления пресс-служба клуба сообщила, что «Уфа» выполнила все условия для получения лицензии на участие в Первой лиге в сезоне 2026/2027, окончательное решение примет Российский футбольный союз. Правительство Башкирии продолжит поддерживать команду, однако перед клубом осталась задача найти спонсора, говорится в пресс-релизе.

5 июня у команды начнется первый предсезонный сбор: он пройдет в Саранске на базе спортивного центра «Мордовия». «За время подготовки команда планирует провести ряд контрольных матчей. Список соперников и даты игр будут опубликованы после окончательного согласования», — анонсировала пресс-служба «Уфы».

