ФК «Уфа» избежал вылета во Вторую лигу

Футбольный клуб «Уфа» в последнем туре чемпионата Лиги PARI — 2025/2026 в гостях обыграл костромской «Спартак».

Победу «Уфе» принес гол Дениса Кутина на 23-й минуте: защитник пяткой замкнул навес с правого фланга Алана Хабалова, выполнившего штрафной удар.

Команда Омари Тетрадзе набрала 37 очков в 34 матчах, чем обеспечила себе 15-е место в турнирной таблице, которое гарантирует сохранение в Первой лиге. 16-е место занял «Черноморец» из Новороссийска, в активе которого на два очка меньше. Также вылетели во Вторую лигу саратовский «Сокол» и песчанокопская «Чайка».

Победителем чемпионата стала московская «Родина», впервые в истории добившаяся выхода в Российскую премьер-лигу. Второе место — у воронежского «Факела»: клуб вернулся в высший дивизион отечественного футбола после годового отсутствия.

Екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор» за право на повышение в классе сыграют в стыковых матчах с командами, которые в премьер-лиге займут 13-е и 14-е места.

«Уфа» занимает 15-е место в Первой лиге второй сезон подряд.

