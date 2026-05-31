Руслан Кухарук поздравил первого губернатора ХМАО с 76-летием

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук обратился к первому главе региона Александру Филипенко с поздравлением в честь его 76-летия. Действующий руководитель отметил, что господин Филипенко до сих пор пользуется признанием среди югорчан, что является «лучшей оценкой многолетней работы».

Руслан Кухарук (второй слева) и Александр Филипенко (третий слева) Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Борис Хохряков (слева) и Александр Филипенко (справа) Фото: Страница Бориса Хохрякова во «ВКонтакте»

«Под вашим руководством регион обрел четкую экономическую стратегию, укрепил социальную инфраструктуру и сформировал кадровый потенциал, ставший основой для последующих достижений. Вы показали, что развитие нефтегазового комплекса должно идти рука об руку с созданием условий для достойной жизни северян»,— написал Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

К поздравлению действующего губернатора присоединился спикер думы ХМАО Борис Хохряков. Председатель отметил, что введенная Александром Филипенко формула «сильная экономика ради достойной жизни северян» не потеряла актуальности. «Оглядываясь назад, понимаю, насколько точно вы определяли маршрут. Ваши решения и сейчас задают движение региону. Вы собрали вокруг себя команду, которая стала кадровым стержнем округа, и всегда держали фокус на человеке»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

Александр Филипенко родился в 1950 году в Караганде (Казахская ССР), с 1973 года работал на строительстве моста через Обь: был инженером производственно-технического отдела, строительным мастером, старшим инженером мостового поезда № 442. В 1977 году получил направление на работу в Ханты-Мансийский окружной комитет КПСС: был инструктором, затем заведующим отделом строительства. В 1982-м получил должность первого заместителя председателя Ханты-Мансийского окрисполкома. С 1983 года работал первым секретарем райкома партии в Березовском районе, в 1989-м был утвержден председателем Ханты-Мансийского окрисполкома. В 1990 году был избран депутатом Тюменского областного совета народных депутатов.

В 1991 году президент Борис Ельцин назначил Александра Филипенко главой администрации ХМАО. В 1993 году господин Филипенко был избран членом Совета федерации РФ, в 1995-м был назначен губернатором Югры, в 1996 и 2000 годах побеждал на выборах главы региона. В 2010 году досрочно покинул руководящий пост, его сменила депутат Госдумы Наталья Комарова. В том же году Александра Филипенко стал аудитором в Счетной палате РФ, в которой курировал направления по контролю расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2018 году досрочно ушел в отставку.

Руслан Кухарук стал третьим в истории губернатором ХМАО. На посту он сменил Наталью Комарову, которая в мае 2025 года заявила об уходе с должности. В том же году господин Кухарук утвердил ее членом Совета федерации.

Василий Алексеев