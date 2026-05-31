Четвертый пассажир умер в больнице после аварии на «Скандинавии»

Количество жертв ДТП на 124-м километре трассы «Скандинавия» возросло до четырех. В больнице Выборга скончался 11-летний мальчик, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после опрокидывания автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Авария произошла 30 мая около трех часов дня. 46-летний водитель LADA Largus, следовавший из Петербурга в сторону Выборга, на левом закруглении не справился с управлением, врезался в силовое ограждение, съехал в кювет и перевернулся на крышу. Водитель, а также пассажирки 47 и 75 лет погибли на месте.

По данным полиции, в момент ДТП все находившиеся в машине были пристегнуты ремнями безопасности. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

Карина Дроздецкая