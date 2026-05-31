В Тюменской области площадь лесных пожаров возросла до 140 гектаров за сутки

В Тюменской области площадь лесных пожаров увеличилась со 115 га 30 мая до 140 га 31 мая, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Регион занимает четвертое место среди российских субъектов по размеру территории, пройденной огнем. На данный момент Тюменскую область опережают граничащий с ней Ханты-Мансийский автономный округ (433 га), Омская область (440 га) и Хабаровский край (24 113 га).

Как сообщили в учреждении, в целом в России действуют 23 лесных пожара общей площадью в 25 339 га в девяти регионах. На их тушении задействован 971 человек, 85 единиц техники и 15 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 18 лесных пожара общей площадью 4 840 га в 10 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 87,5% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти Тюменской области ввели особый противопожарный режим в регионе 28 апреля. Он предусматривает запрет на посещение леса, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники.

В 2025 году режим действовал с 5 апреля по 8 сентября. За то время в Тюменской области зафиксировали 19 лесных и 144 ландшафтных пожара. Губернатор Александр Моор тогда отметил, что это значительно меньше, чем в 2024 году.

