В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

Правительство Тюменской области отменило особый противопожарный режим, который действовал в регионе с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор — об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На территории региона в этом году произошло 19 лесных и 144 ландшафтных пожара — как сообщил господин Моор, это значительно меньше, чем в прошлом году. Он также добавил, что снижению пожарной угрозы способствовала не только погода: было приобретено новое оборудование, за лесами наблюдали с более чем 100 камер и 63 беспилотников. Все пожары были оперативно ликвидированы. «Активно работаем с людьми, убеждая соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь основная причина природных пожаров — человеческий фактор»,— подчеркнул губернатор.

Напомним, большинство природных пожаров в Тюменской области произошли в первом полугодии — к началу июня было зафиксировано более 100 природных возгораний. Их главной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

Ирина Пичурина