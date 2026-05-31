В ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась в четыре раза за сутки

Число лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за сутки возросло с четырех до пяти, а их общая площадь выросла с 94 га до 433 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Югра заняла третье место среди российских регионов по размеру территории, пройденной огнем, уступив Омской области (440 га) и Хабаровскому краю (24 113 га). В субботу, 30 мая, ХМАО находился на пятой позиции.

Как сообщили в учреждении, в целом в России действуют 23 лесных пожара общей площадью в 25 339 га в девяти регионах. На их тушении задействован 971 человек, 85 единиц техники и 15 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 18 лесных пожара общей площадью 4 840 га в 10 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 87,5% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти ХМАО объявили о начале пожароопасного сезона в лесах с 25 апреля. В 2025 году он продлился с 26 апреля по 6 октября. За это время в регионе зарегистрировали 202 лесных пожара на площади в 4 737,6 га. По данным службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, в 87% случаев причиной возгораний в Югре становились «сухие грозы».

