В ХМАО площадь лесных пожаров сократили в семь раз за сутки

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) число лесных пожаров за сутки снизилось с 11 до четырех, их общая площадь — с 726 га до 94 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Ранее, 29 мая, ХМАО занимал второе место по размеру возгораний среди российских регионов, уступая только Хабаровскому краю (15 506 га). В субботу, 30 мая, Югра находится на четвертой позиции, больший размер площади лесных пожаров зафиксировали в Хабаровском крае (на территории в 20 714 га), Омской области (440 га), Республике Коми (170 га) и Тюменской области (115 га).

Как сообщили в учреждении, в целом в России действуют 22 лесных пожара общей площадью в 21 541 га. На их тушении задействовано 1,2 тыс. человек, 155 ед. техники и 13 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 35 лесных пожара общей площадью 1 249 га в 15 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 87,6% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти ХМАО объявили о начале противопожарного сезона в лесах с 25 апреля. В 2025 году он продлился с 26 апреля по 6 октября. За это время в регионе зарегистрировали 202 лесных пожара на площади в 4 737,6 га. По данным службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, в 87% случаев причиной возгораний в Югре становились «сухие грозы».

Василий Алексеев