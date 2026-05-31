В Ростовской области после налета беспилотников эвакуировали жителей нескольких домов

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за возгорания топливного хранилища эвакуировали жильцов некоторых частных домов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам господина Слюсаря, властям пришлось эвакуировать жителей домов, расположенных рядом с предприятием, на территории которого произошел пожар. Решение приняли для обеспечения безопасности граждан. При этом сведений о пострадавших не поступало. «Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия»,— добавил губернатор.

В ночь с 30 на 31 мая Ростовская область снова подверглась налету беспилотников. Силами ПВО было сбито более 50 аппаратов. Атаке подверглись Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы.