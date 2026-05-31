Новосибирская «Сибирь» объявила об уходе четырех хоккеистов

«Сибирь» расстается с рядом хоккеистов, у которых 31 мая истек срок контракта. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

«Мы благодарим за игру в нашей команде защитников Егора Зайцева и Чейза Приски, нападающих Андрея Локтионова и Семена Кошелева»,— говорится в кратком пресс-релизе. Игроки будут выступать за другие клубы.

Егор Зайцев и Семен Кошелев пришли в «Сибирь» в результате обмена с московским «Спартаком» и владивостокским «Адмиралом» в ноябре 2025 года, Андрей Локтионов — из санкт-петербургского СКА в январе 2026-го. Американец Чейз Приски надел форму новосибирской команды в июле прошлого года.

Как писал «Ъ-Сибирь», 28 мая объявил о завершении карьеры профессионального игрока капитан «Сибири» Сергей Широков.

