В последний майский день в Петербурге обойдется без дождей и потеплеет до +17°

В воскресенье погоду в Северной столице определит барический гребень с северо-запада. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, а существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

Температура воздуха, по прогнозам синоптика, составит +15…+17°, в Ленинградской области — +13…+18°. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что близко к норме, отмечает эксперт.

В понедельник также обойдется без существенных осадков: ночью ожидается +7…+9°, днем воздух прогреется до +16…+18°. При этом на территории Ленобласти кратковременные дожди местами еще возможны.

Карина Дроздецкая