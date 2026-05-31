В последний майский день в Петербурге обойдется без дождей и потеплеет до +17°
В воскресенье погоду в Северной столице определит барический гребень с северо-запада. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, а существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди
Температура воздуха, по прогнозам синоптика, составит +15…+17°, в Ленинградской области — +13…+18°. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что близко к норме, отмечает эксперт.
В понедельник также обойдется без существенных осадков: ночью ожидается +7…+9°, днем воздух прогреется до +16…+18°. При этом на территории Ленобласти кратковременные дожди местами еще возможны.