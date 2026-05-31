На Запорожской АЭС предупредили о риске радиационной катастрофы от ударов ВСУ

Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создают угрозу радиационной катастрофы. Об этом рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в беседе с «РИА Новости».

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)

«Любая атака на площадку атомной электростанции — вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, — перестает быть чисто военным действием. Она несет риск радиоактивной катастрофы», — сказала госпожа Яшина.

По ее словам, такие последствия не сопоставимы ни с какими боевыми действиями в рамках конфликта на Украине. Представитель станции объяснила, что выход из строя даже второстепенных систем способен спровоцировать неуправляемый перегрев ядерного топлива, далее последует выброс радиации и загрязнение обширных территорий.

26 апреля Запорожская АЭС снова временно потеряла внешнее электроснабжение. Это произошло в 15-й раз с начала боевых действий на Украине. Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию.