В Иране назвали Тегеран победителем в противостоянии с США

Тегеран считает себя победителем в противостоянии с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в разговоре с «РИА Новости».

«Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать», — отметил господин Азизи.

По его словам, с «победившей стороной не обращаются как с проигравшей».

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциального соглашения о прекращении войны в Иране и направил обновленный документ Тегерану. При этом, по данным Axios, господина Трампа не устроили пункты об утилизации запасов обогащенного урана в Иране и лимитах на его дальнейшее производство. Кроме того, президент США захотел скорректировать формулировки, регулирующие возобновление судоходства в Ормузском проливе.