Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Кировской области

Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников предприятия на территории Уржумского района Кировской области. Об этом написал губернатор региона Александр Соколов в мессенджере «Макс».

«Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет», — рассказал господин Соколов.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем. Соколов также призвал жителей Кировской области придерживаться требования о запрете размещения фото, видеоматериалов с места падения БПЛА.

30 мая сообщалось, что в Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль. При взрыве машина загорелась, были смертельно ранены двое мужчин. Еще два человека выжили. Врачи диагностировали у них акубаротравму и слепое осколочное ранение шеи. Сейчас их везут в городскую больницу Белгорода.