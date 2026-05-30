Под Белгородом погибли два человека при ударе БПЛА

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль. При взрыве машина загорелась, были смертельно ранены двое мужчин, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Еще два человека выжили. Врачи диагностировали у них акубаротравму и слепое осколочное ранение шеи. Сейчас их везут в городскую больницу Белгорода, добавили в оперштабе.

Октябрьский периодически попадает под удары БПЛА. В последний раз населенный пункт был атакован вчера вечером. Тогда при ударе БПЛА в двух частных домах выбило окна. Также вчера под ударом оказался Грайвороновский округ, где от удара по автомобилю пострадала женщина, Валуйский и Шебекинский округа, где были повреждены несколько машин.