Заблокированные в пещере в Лаосе золотоискатели выбрались самостоятельно

Операция по спасению группы золотоискателей, пропавшей неделю назад в пещере в лаосской провинции Сайсомбун, завершилась 30 мая неожиданным образом. Благодаря откачке воды спасательными службами заблокированные смогли самостоятельно вынырнуть на поверхность, сообщает CNN.

20 мая семеро жителей близлежащей деревни вошли в пещеру примерно в 125 км к северо-востоку от столицы государства Вьентьяна. Система пещер в районе Лонг Чанх простирается глубоко под землей и имеет несколько уровней: некоторые проходы уходят более чем на 110 м от входа. Они искали золото и оказались в ловушке после того, как сильный дождь вызвал подъем уровня воды. Неделю спустя они были обнаружены, и началась спасательная операция.

По информации CNN, первый из заблокированных нырнул в затопленные тоннели и выбрался наружу 29 мая. Работы были приостановлены. Команда дайверов собиралась рискнуть и нырнуть за остальными, но столкнулась с ними у входа в пещеру. Но на данный момент на поверхность выбрались только пятеро человек.

Ранее газета Vientiane Times сообщала о продолжении поисков еще двоих членов группы, которые пока считаются пропавшими без вести.

Эрнест Филипповский