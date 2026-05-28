Пропавшие золотоискатели найдены в пещере Лаоса спустя неделю

Спасательные службы Лаоса установили контакт с группой золотоискателей, пропавшей неделю назад в пещере в провинции Сайсомбун. Все семеро живы. 28 мая их попытаются поднять на поверхность, но проведение спасательной операции зависит от погодных условий, сообщает газета Vientiane Times.

Lao Phattana News передает, что 20 мая семь жителей Лаоса вошли в пещеру примерно в 125 км к северо-востоку от столицы государства Вьентьяна. Они искали золото и оказались в ловушке после того, как сильный дождь вызвал внезапное наводнение, заблокировав им выход.

К спасательной операции подключились специалисты из Таиланда. Всего в ней участвует около 100 человек. Власти и жители деревни работают над откачкой воды.

По информации лаосской спасательной службы, система пещер в районе Лонг Чанх простирается глубоко под землей и имеет несколько уровней. Некоторые проходы уходят более чем на 110 м от входа.

Эрнест Филипповский