В России за ночь сбили 216 беспилотников

За ночь силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем и Крымом.

В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Роман Бусаргин. В Ростовской области загорелось топливное хранилище. О пострадавших не сообщалось.