Китай и ЕС готовятся запустить механизм консультаций по торговле и инвестициям
Китай и Европейский союз (ЕС) ведут переговоры по запуску механизма консультаций по вопросам торговли и инвестиций, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
В ведомстве выразили надежду, что стороны будут работать над реализацией соглашений, достигнутых ранее лидерами КНР и ЕС. Ожидается, что новый формат поможет устранять разногласия и споры путем диалога.
Пекин рассчитывает, что Брюссель будет соблюдать правила Всемирной торговой организации, поддерживать свободную торговлю и справедливую конкуренцию, а также решительное противодействовать протекционизму и унилатерализму». В министерстве также предупредили: если европейская сторона продолжит внедрять дискриминационные ограничения, Китай будет вынужден «дать решительный ответ и принять эффективные меры для защиты своих интересов».
Отношения между Китаем и Европейским союзом (ЕС) в последние годы характеризуются растущим числом торговых противоречий и соперничеством, несмотря на попытки обеих сторон углубить сотрудничество. В частности, ЕС обвиняет КНР в демпинге и господдержке китайских производителей, что, по мнению Брюсселя, приводит к вытеснению европейских компаний с рынка. Это выражается во введении дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР и антидемпинговых расследованиях в отношении ряда китайских товаров, а также санкций против некоторых китайских компаний.
В ответ Китай вводит антидемпинговые меры в отношении европейской продукции, например, антидемпинговые пошлины на импортируемое из ЕС бренди и свинину. Несмотря на эти разногласия, обе стороны стремятся избежать торговой войны и решить споры путем диалога. Пекин неоднократно заявлял о своей приверженности свободной торговле и стремлении поддерживать авторитет Всемирной торговой организации (ВТО), призывая ЕС отказаться от протекционизма.