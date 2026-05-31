КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника над водами Ирана

Беспилотник MQ-1 армии США вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Дрон был сбит ракетами ПВО, передает сообщение иранское агентство Tasnim.

Командование противовоздушной обороны КСИР заявило, что воздушное пространство страны полностью контролируется. «На любую агрессию будет дан решительный ответ»,— заявили там.

Несмотря на идущие мирные переговоры, США и Иран несколько дней назад перешли к прямым вооруженным столкновениям. 28 мая американские военные нанесли удар по наземной станции управления БПЛА в портовом городе Бендер-Аббас. Иранская сторона ответила на эту атаку обстрелом американской авиабазы. Вчера Bloomberg сообщало, что Иран ударил ракетой по авиабазе США в Кувейте.

