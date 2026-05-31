Защита осужденного в России топ-менеджера Disney обжалует его приговор

Защита топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Судхира будет обжаловать его приговор за контрабанду и хранение наркотиков, сообщила РБК адвокат Ирина Липовецкая. Она назвала приговор представителю медиакорпорации несправедливым, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного.

Адвокат менеджера Судхира рассказала, что от более мягкой статьи его подзащитного отделяли «двадцать семь тысячных грамма» вещества. По ее словам, осужденный не опасен для общества, а реальный срок обернется для него потерей работы и разрывом семейных связей. Кроме того, из-за языкового барьера он столкнется с серьезными бытовыми трудностями в изоляции.

«Справедливым и гуманным решением было бы назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, но с существенным штрафом»,— добавила госпожа Липовецкая.

Осужденный Судхира был приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. руб. за провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом — действующим веществом марихуаны. На суде менеджер утверждал, что вещество ему прописал врач для купирования последствий операции на мозге.

Судхира работает в Disney с 2019 года. На позиции менеджера он курирует свыше 20 проектов, отвечая в том числе за партнерские интеграции для видеосервисов Disney+ и Hulu. Он приехал в Россию как турист, но был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении зеленого коридора.