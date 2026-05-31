Дмитрий Бивол вернулся, как не уходил

Дмитрий Бивол, самая яркая звезда отечественного профессионального бокса, успешно вернулся на ринг после продлившегося больше года перерыва в выступлениях. В состоявшемся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге поединке Бивол отстоял два из трех своих чемпионских поясов – Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) — в полутяжелом весе (до 79,4 кг), очень убедительно победив по очкам немца Михаэля Айферта.

Екатеринбургский поединок интриговал прежде всего формой центрального его персонажа. В феврале прошлого года Дмитрий Бивол взял реванш у своего выдающегося соотечественника Артура Бетербиева, завоевав статус короля полутяжелого веса и главного российского боксера, но с тех пор не выступал. Мешали проблемы со здоровьем – пришлось перенести операцию на больной спине. А такие паузы и такие проблемы ведь иногда сказываются на возможностях даже самых талантливых бойцов. Но ничего страшного с Биволом, кажется, не случилось. Чемпионские пояса WBA и IBF (еще одна организация, чье звание ему принадлежит,— Всемирная боксерская организация (WBO) – санкционировать матч отказалась) он отстоял чрезвычайно убедительно.

Своим достижением Михаэль Айферт, немецкий боксер, который имел мизерный опыт топовых боев, может уже считать тот факт, что пережил нокдаун, в котором очутился в первом же раунде после очень выверенного по таймингу встречного удара левой от Дмитрия Бивола. Вообще-то создавалось ощущение, что восстановиться после него ему будет тяжело. Но ничего, кое-как пришел в себя и вскоре уже даже удивлял активностью. Впрочем, совершенно бесполезной, учитывая режущее глаз превосходство чемпиона в классе. Оно выражалось буквально во всех аспектах – в работе ног, рук, в том, как уверенно реагировал Бивол на чужие атаки и как эффективен был в своих.

Для полного счастья не хватало малости – второго такого же удара, какой свалил Айферта в стартовом раунде. Немец, демонстрируя крепость подбородка, держался, держался и продержался до финального гонга. А после него все три арбитра выставили одинаковый счет – 120:107 в пользу Бивола. То есть его сопернику не подарили ни единого раунда.

Алексей Доспехов