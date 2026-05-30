Русские шансы второй недели

Количество российских игроков, которые сыграют в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, возросло до четырех. Вслед за Андреем Рублевым и Миррой Андреевой этой стадии в Париже достигли Диана Шнайдер, в двух партиях переигравшая украинку Александру Олейникову, и Анна Калинская, в трех сетах сломившая сопротивление колумбийки Камилы Осорио. Из пресс-центра стадиона Roland Garros — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Фото: Thibault Camus, AP

Матчу третьего круга между Дианой Шнайдер и Александрой Олейниковой, который по меркам турнира Большого шлема, в общем-то, выглядел рядовым событием, сопутствовала повышенная нервозность. Ее причиной отчасти стала акция 25-летней киевлянки, которая с 2017-го по 2022 год выступала за Хорватию, в свое время подавала прошение о получении гражданства этой страны, но получила отказ и вернулась под флаг Украины. На пресс-конференции, предшествовавшей встрече с россиянкой, Олейникова подвергла ее критике за участие в показательном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проводящемся в межсезонье в Санкт-Петербурге, и некоторые действия в социальных сетях.

Желая избежать чрезвычайных происшествий, организаторы Roland Garros решили подстраховаться, и во время встречи, проводившейся на корте № 7, пятой по значению площадке парижского теннисного центра, предприняли дополнительные меры безопасности. Однако болельщики вели себя в рамках принятого регламента — как, впрочем, и теннисистки. Что же касается сценария матча, то в нем тоже не было ничего особо цепляющего. Уступая в первой партии — 1:4, Шнайдер постепенно подобрала ключи к тактике дебютантки мейджоров, занимающей 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), переломила ход борьбы и, подтвердив свой класс, победила — 7:5, 6:1.

«Игроков, которые так часто сочетают удары с различным вращением и постоянно меняют траекторию полета мяча, очень мало. Сейчас жарко, корт твердый, мяч отскакивает особенно высоко, и мне приходилось много двигаться, подстраиваясь к новой точке удара. Поначалу адаптироваться было трудно, но постепенно пришло понимание, что нужно делать», — сказала россиянка корреспонденту «Ъ», объясняя проблемы, с которыми она столкнулась в первые полчаса.

В связи с заявлениями Олейниковой послематчевые пресс-конференции обеих соперниц, проводившиеся во втором по вместимости зале турнирного пресс-центра, вызвали у ряда известных теннисных журналистов повышенный интерес. Шнайдер, которая выходом в 1/8 финала повторила свой лучший результат на мейджорах, показанный на US Open в 2024 году, находилась в хорошем расположении духа. «Я без понятия, что она нашла в социальных сетях, и у меня нет комментариев по этому поводу», — спокойно заметила россиянка, комментируя обвинения в свой адрес. Выступления же в Санкт-Петербурге, по словам серебряной медалистки парижской Олимпиады 2024 года в парном разряде, являются для нее единственной возможностью сыграть дома при своих болельщиках.

Олейникова, сменившая свою оппонентку на спикерском месте, начала свою пресс-конференцию с заранее подготовленного заявления по поводу российско-украинского конфликта, гуманитарных проблем и неверного, по ее отношению, отношения теннисного сообщества к российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе. Этим темам в той или иной степени были посвящены и все десять вопросов, которые задали ей представители мировой прессы. Спортсменка, обладающая экстравагантным имиджем, порой временами отвечала весьма эмоционально. Но ничего принципиально нового по сути обсуждаемой проблематики ею сказано не было.

Фото: Thibault Camus, AP

Тем временем на корте № 14 во вторую неделю Roland Garros впервые в своей карьере пробивалась другая россиянка — Анна Калинская. Она встречалась с колумбийкой Камилой Осорио, 86-й ракеткой мира. Тут борьба была более напряженной. Взяв первый сет, россиянка почувствовала себя плохо, а медицинский тайм-аут, взятый при счете 0:4 помог не сразу. Вскоре после него южноамериканка уровняла ситуацию в матче. Важнейшим оказалось начало третьей партии. У Осорио снизилась концентрация внимания, а Калинская, поймав нужный момент, заиграла более активно. Поведя — 4:1, она обеспечила себе необходимый отрыв, и по окончании трех следующих геймов, оказавшихся довольно долгими, добилась победы — 6:3, 0:6, 6:2.

Пресс-конференция Калинской несколько раз откладывалась. Для того, чтобы прийти в себя, ей потребовалось почти два часа. «Вот не верите вы в Настю, а зря», — сказала новоиспеченная участница 1/8 финала российским журналистам после того, как кто-то из них предположил, что следующей ее соперницей будет американка Коко Гауфф. И действительно, примерно час спустя на корте Philippe Chatrier родился очередной сюрприз нынешнего мейджора. Бывшая россиянка Анастасия Потапова, которая в декабре прошлого года перешла под флаг Австрии, за 2 часа 37 минут выбила из сетки прошлогоднюю чемпионку — 6:4, 6:7 (1:7), 6:4.

А вскоре определилась и очередная оппонентка Дианы Шнайдер. Ею стала прошлогодняя чемпионка Australian Open Мэдисон Кис, одолевшая девятую ракетку мира молодую канадку Викторию Мбоко — 6:3, 5:7, 7:5 за два с половиной часа. Этот результат неожиданным не назовешь. Кис даже сейчас, не в лучший для себя отрезок карьеры, стоит в первой двадцатке, да и на грунте играть умеет: еще в 2018 году она доходила на Roland Garros до полуфинала. Тем не менее, очевидно, что у и Калинской, и Шнайдер появилась неплохие возможности пройти дальше.

Евгений Федяков