Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в странах НАТО после атаки на ЗАЭС

Россия может нанести симметричный удар по атомным электростанциям на Украине и в странах НАТО в случае разрушения Запорожской АЭС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал удар ВСУ по зданию машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС.

«Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт»,— написал господин Медведев в «Максе».

Беспилотник ВСУ ударил по ЗАЭС 30 мая. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар «целенаправленной атакой на основное оборудование» станции. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что все системы станции работают в штатном режиме. Радиационный фон не превышает норму.