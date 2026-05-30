ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов

ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:3 по итогам серии пенальти. Основное время матча и два дополнительных тайма завершились вничью — 1:1. Встреча прошла в Будапеште. Это вторая подряд победа ПСЖ в турнире.

На шестой минуте мяч в ворота парижской команды забил Кай Хаверц. На 26-й минуте вратарь ПСЖ, россиянин Матвей Сафонов столкнулся с партнером по команде Маркиньосом. Голкиперу потребовалась помощь врачей, но он продолжил игру. ПСЖ сравнял счет на 65-й минуте. Гол забил Усман Дембеле с пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия.

Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды победил в Лиге чемпионов. В 2025 году ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов, обыграв миланский «Интер» со счетом 5:0. «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. Тогда лондонский клуб проиграл «Барселоне».