Республика Сербская договорилась с «Газпромом» о поставке газа по выгодным ценам

Республика Сербская продолжит получать российский газ по выгодным ценам, заявил гендиректор «Сараевогаза» Неделько Элек после встречи с руководством «Газпрома» в Санкт-Петербурге. По словам директора, российские партнеры заинтересованы в продолжении поставок.

«Мы достигнем объема более миллиарда кубометров в год, и тогда станем серьезным партнером как для "Газпрома", так и для других газовых компаний», — сказал господин Элек (цитата по ТАСС).

ТАСС указывает, что глава «Сараевогаза» участвовал во встрече министра энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петара Джокича с руководством российской компании.

9 мая представители энтитета Боснии и Герцеговины участвовали в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Также парад на Красной площади посетили президенты Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер-министр Словакии и султан Малайзии.