AZAL возобновила прямые рейсы между Гянджей и Петербургом

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) возобновила выполнение сезонных рейсов между азербайджанским городом Гянджа и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, пишет ТАСС.

AZAL запустил сезонные рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Первый после перерыва рейс отправился из Гянджи в Петербург 31 мая. В авиакомпании уточнили, что полеты по данному направлению будут выполняться один раз в неделю — по субботам.

Маршрут был приостановлен после завершения летнего сезона 2025 года и вновь открыт с началом нового туристического периода.

Гянджа является вторым по величине городом Азербайджана и одним из крупнейших промышленных центров страны.

Матвей Николаев