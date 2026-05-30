Три человека погибли в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Еще один несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщили 30 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, информация об аварии поступила в экстренные службы около 15:20. ДТП произошло в районе поворота на поселок Гаврилово.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus потерял контроль над управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение, после чего опрокинулась.

В результате аварии на месте погибли три человека, среди которых ребенок. Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Матвей Николаев