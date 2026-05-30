В Белгороде вернут уличное освещение и мобильный интернет

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с вечера 30 мая в областной столице будет включено уличное освещение. Также он распорядился возобновить предоставление услуг мобильного интернета.

«Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», — сообщил господин Шуваев.

Он добавил, что власти районов и муниципалитетов будут принимать итоговое решение по восстановлению освещения и связи «с учетом оперативной обстановки».

Уличное освещение в Белгороде начали отключать с октября прошлого года. Городские власти поясняли, что мера позволяет вдвое снизить потребление электроэнергии и использовать высвободившуюся мощность для восстановления поврежденных сетей.

Бывший губернатор Вячеслав Гладков в марте жаловался на мобильный интернет: перебои с подключением возникали даже по «белому списку», не грузился мессенджер «Макс». Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье».