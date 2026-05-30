В Свердловской области у 10% обследованных уральцев обнаружили рак кожи

В день диагностики меланомы из более чем 1,3 тыс. обследованных жителей Свердловской области к врачам-онкологам отправили 117 человек для углубленного обследования выявленных злокачественных новообразований кожи и лечения, сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала. Как пояснила главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева, на профилактическом осмотре выявляется каждый четвертый случай первичного рака кожи.

«У пациента может не быть жалоб, и лишь тотальный осмотр помогает выявить подозрительное новообразование. Пациентам из группы риска важно ни в коем случае не отказываться от регулярных профилактических осмотров, так как в этой группе выявляемость рака кожи значительно выше»,— подчеркнула она.

По данным департамента, в первую очередь на профилактические осмотры врачи приглашают пациентов из группы риска: людей старше 60 лет, белокожих и светловолосых, с большим количеством веснушек и родинок, имеющих близких родственников с диагнозом «рак кожи», любителей загара и тех, у кого новообразования изменились за последние недели и месяцы. «В Свердловской области показатель ранней выявляемости рака кожи превышает 82%. Большинство первичных случаев заболевания выявляют на первой и второй стадиях, когда лечение наиболее эффективно»,— добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что в 2025 году профилактические осмотры прошли более 1,82 млн жителей Свердловской области. По его словам, у уральцев обнаружили почти 1,3 млн заболеваний, у 3,7 тыс. человек — онкологию.

