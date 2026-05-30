Оман предупредил о плавучей мине в Ормузском проливе

Оман сообщил об обнаружении потенциально опасного «плавучего объекта» в пределах территориальных вод султаната в Ормузском проливе. В Центре морской безопасности страны предполагают, что это мина.

«Центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и суда проявлять максимальную осторожность при плавании в этом районе»,— указано в сообщении ведомства в соцсети Х. Оман рекомендовал держаться на безопасном расстоянии «от любых подозрительных предметов» в море.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что в Ормузском проливе установлены мины, поэтому суда должны согласовывать проход с властями Исламской Республики. 29 мая Центральное командование США предупредило, что американские военнослужащие будут атаковать суда, которые устанавливают мины в проливе.