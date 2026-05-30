В Марий Эл по поручению главы отремонтируют дорогу к селу Аксаево

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поручил отремонтировать дорогу, соединяющую село Аксаево с райцентром в Горномарийском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе рабочей поездки глава региона встретился с жителями, которые неоднократно жаловались на состояние дороги. «Вопрос однозначно будет решен, дорогу отремонтируем. По ней ездят дети в школу, жители в медицинские учреждения. Люди здесь ждали нормальной дороги годами»,— сказал он.

Депутатам поручено контролировать ход ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что на строительство подъездной дороги к деревне Малый Серманангер в Горномарийском районе выделили 114,8 млн руб.

