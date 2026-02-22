В Марий Эл на подъезд к деревне Малый Серманангер выделят 114,8 млн рублей

На строительство подъездной дороги к деревне Малый Серманангер в Горномарийском районе Марий Эл выделили 114,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить работы по строительству дороги протяженностью 2,5 км. В перечень работ входят устройство земляного полотна и щебеночного покрытия, монтаж водопропускных труб и водобойных площадок, переустройство линий электропередачи, газопровода, водопровода и кабеля связи, а также установка дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Работы должны быть завершены до 29 сентября 2028 года. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета республики.

Влас Северин