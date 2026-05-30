В Иртыше нашли тело катавшейся на сапе омички

Тело ранее пропавшей 43-летней женщины обнаружено в затоне Иртыша у поселка Николаевка в Омске. О результате поисков сообщило следственное управление СКР по Омской области.

Рядом с телом найдены два сапа. Как писал «Ъ-Сибирь», вместе с женщиной искали ее 40-летнего спутника, с которым они отправились кататься на сапах 25 мая. Их поиски начались 27 мая после заявления родственников об исчезновении пары.

Поиски мужчины продолжаются. Напомним, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Валерий Лавский