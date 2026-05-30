Российский боец ММА Павлович победил бразильца Тейшейру на турнире UFC в Макао

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович победил бразильца Таллисона Тейшейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Макао. Павлович отправил Тейшейру в нокаут спустя 40 секунд после начала первого раунда.

Сергей Павлович в бою против Таллисона Тейшейры на UFC в Макао

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Сергею Павловичу 34 года. Он соревнуется в тяжелой весовой категории. На счету бойца теперь 21 победа и три поражения. Он занимает третью строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе.

Таллисону Тейшейре 26 лет. На его счету девять побед и два поражения. Он находится на 15-м месте в рейтинге UFC.