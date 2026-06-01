Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Михаил Потокин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Протоиерей Михаил Потокин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поздравляю читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Пятидесятницы и с днем Святого Духа! Праздники Пятидесятницы (Святой Троицы) и день Святого Духа посвящены одному событию: сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после Воскресения Христова. Апостол Лука в книге Деяний пишет, что на собранных вместе учеников Христовых в виде огненных языков сходит Святой Дух, при этом дом внезапно наполняется шумом с неба, как от сильного ветра. Этот момент мы связываем обычно с рождением Церкви как единства в общении духа, во главе которого Христос, пребывающий посреди нас. Важнейшее событие для понимания жизни Церкви, поскольку с этого времени и до сих пор Святой Дух присутствует в церковном собрании, в котором и совершаются Таинства и богослужения. Может быть, сейчас мы не всегда ощущаем себя внутри этой общины, но важно помнить, что собранные в храме или в другом месте на молитву мы становимся участниками всего, что совершается во время богослужения. Святой Дух называется в молитве Духом Истины, который везде присутствует и все наполняет.

Мы связываем жизнь с движением, и, по учению Церкви, она начинается под воздействием Святого Духа, который формирует наш мир. Такое представление о жизни сильно расходится с тем, что мы часто называем «научным», и предполагает, что в начале возникает закон, логос, идея или смысл, под воздействием которого и рождается окружающий нас материальный мир. Именно изучением этих законов и занимаются естественные науки. Со словом Дух связано и такое явление, как вдохновение. Это состояние, которое ярко и сильно испытали апостолы, когда после сошествия Святого Духа наполнились необычайной радостью. Внешним образом оно выразилось в том, что они стали проповедовать на разных языках, до этого им не знакомых. Вдохновение необходимо для творчества не только в искусстве, но и в науке. Оно оживляет наш труд, и тогда он дарит нам радость.

Особенное действие Духа выражается в том или ином таланте, разных способностях. Когда огненные языки сходят на апостолов, то они разделяются, показывая, что, хотя источник один, дарования могут проявляться по-разному. Непосредственное воздействие Святого Духа испытали на себе святые. Они могли совершать чудеса, которые превосходят все обычные человеческие способности. Преподобный Серафим Саровский видел цель христианской жизни в стяжании Духа Святого, который настолько сильно действовал в нем, что множество верующих не только при жизни святого, но и после его кончины ощущают на себе силу его молитв. Каждому празднику в Церкви полагается определенный цвет облачений, в которых духовенство совершает службу. И на Пятидесятницу это зеленый — цвет жизни. Праздник завершает Пасхальные события, в которых жизнь торжествует победу. Всех читателей хочу поздравить с этим замечательным событием.

Протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата