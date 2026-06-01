Сегодня исполняется 70 лет первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Жуков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Жуков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук:

— Дорогой Александр Дмитриевич! Мы познакомились почти 20 лет назад, когда правительство в Вашем лице реализовывало президентскую наноинициативу, подготовленную на основе предложений Курчатовского института. Ваш профессионализм, широта взглядов и эрудиция стали основой нашего совместного успеха в этом важнейшем деле. Фактически это стало поворотным пунктом в развитии российской науки, ее переходом на качественно иной уровень. Вы, безусловно, внесли важный вклад в развитие научной сферы нашей страны. Желаю Вам здоровья, гармонии и успехов на благо страны!

Поздравление передает трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин:

— Дорогой Александр Дмитриевич! Хочу поздравить с днем рождения, пожелать Вам, Вашей прекрасной семье крепкого здоровья, счастья, успехов, любви. Спасибо за то, что Вы сделали для российского спорта, для меня, для моей семьи. Мы Вас очень сильно любим, уважаем. Желаю хорошо провести время в кругу родных, близких, друзей. Крепко Вас обнимаю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»