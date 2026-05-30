В Белоярском районе ввели реверсивное движение после ДТП с двумя погибшими

В Белоярском районе на 54-м км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган ввели реверсивное движение в оба направления по обочине после аварии с тремя автомобилями, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, на участке дороги столкнулись «ГАЗель», грузовой Renault и Opel Zafira. «В результате ДТП погибли водитель и пассажир "ГАЗели". Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту назначено проведение расследования»,— подчеркнули в ведомстве. В

Ранее реверсивное движение также организовали на 23 км старого Сибирского тракта в Екатеринбурге после ДТП с одним погибшим. По данным ГИБДД, на месте происшествия столкнулись две машины, водитель третьего автомобиля попытался объехать участок аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Василий Алексеев