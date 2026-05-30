На старом Сибирском тракте в Екатеринбурге ввели реверсивное движение после ДТП

На 23 км старого Сибирского тракта в Екатеринбурге ввели реверсивное движение из-за ДТП с одним погибшим, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. По данным ведомства, на месте происшествия столкнулись две машины, водитель третьего автомобиля попытался объехать участок аварии, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

«Один из водителей погиб на месте происшествия. Состояние других участников уточняется»,— пояснили в Госавтоинспекции, подчеркнув, что по факту ДТП проводится расследование.

UPD. В 19:11 по местному времени в ГИБДД сообщили, что движение транспорта на участке восстановлено. «Автоинспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося»,— добавили в ведомстве.

Василий Алексеев