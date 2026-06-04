Универсальность, умноженная на компактность

Четыре года санкций кардинально поменяли российский рынок малой бытовой техники. До начала 2022 года большую его долю (по разным экспертным оценкам — 70–75%) представляли иностранные бренды. В 2022 году многие из них приостановили поставки своей продукции и локализацию производства в России, что дало мощный толчок развитию локальных брендов. Сейчас отечественные производители заняли на рынке прочные позиции. И они по-прежнему, по данным компании Gradus Retail Index (GRI), продолжают снижать зависимость от импортных комплектующих. В целом до 50% товаров бытовой техники выпускается в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В условиях роста стоимости техники люди стали обращать больше внимания на то, как один прибор может объединять несколько устройств

Фото: ООО «РЭД» В условиях роста стоимости техники люди стали обращать больше внимания на то, как один прибор может объединять несколько устройств

Фото: ООО «РЭД»

На выставке потребительских товаров MosHome-2026 был отмечен рост интереса к отечественным брендам. По данным Wildberries, в первом полугодии 2025 года доля российских производителей бытовой техники в топ-20 брендах разных категорий составила более трети — 36%, что на 7% выше показателей второго полугодия 2024 года.

Ставка на многофункциональность

Однако занять освободившуюся нишу и, соответственно, свою долю рынка нашим производителям оказалось непросто. Никто из потребителей не знал новые бренды, поэтому ключевыми задачами стали, во-первых, выпуск актуального товара, во-вторых, его презентация потенциальным покупателям.

Так, в августе 2022 года на рынок вышел российский бренд бытовой техники и электроники RED SOLUTION. Понимая, что, несмотря на снижение уровня конкуренции, привлечь внимание потребителя получится не сразу, команда сделала акцент на разработку техники, которая экономит ресурсы и время. Например, коллекция гаджетов для питомцев — «умная кормушка» — уже тогда позволяла кормить животное через приложение, находясь вне дома, а некоторые модели предоставляли возможность даже общаться с ним при этом.

Спрос на подобные «умные» устройства растет до сих пор: по данным «Авито», продажи «умных» роботов-пылесосов выросли за 2025 год на 44%. Кроме того, MosHome отмечает, что покупатели все чаще выбирают многофункциональные устройства, которые упрощают быт.

«В условиях роста стоимости техники люди стали обращать больше внимания на то, как один прибор может объединять несколько устройств. Такие модели позволяют потребителю не только сэкономить денежные средства, но и, если говорить, например, о кухонной технике, освободить пространство, снизить время приготовления еды»,— подтверждает Евгений Шохтин, директор по развитию бренда RED SOLUTION.

На фоне этого тренда бренд выпустил кухонную машину, которая объединяет сразу пять приборов: планетарный миксер, стационарный блендер, овощерезку, мясорубку и встроенные весы.

Примечательно, что рост интереса к кухонной технике является общемировой тенденцией. По данным Credence Research, мировой рынок малой бытовой техники по типу продукции возглавляют именно кухонные приборы, которые уже в 2024 году занимали 42,8% доли рынка. Сильный спрос на кофеварки, блендеры, миксеры и тостеры аналитики объясняют ростом интереса горожан к домашней кулинарии и повсеместным распространением удобных устройств, экономящих время.

Стратегия омниканальности

Одной из главных сложностей при выводе нового бренда является завоевание доверия потребителей. После десятилетий доминирования иностранных марок многие покупатели по-прежнему ассоциируют качество бытовой техники прежде всего с иностранными производителями. Поэтому российским компаниям приходится инвестировать не только в продажи, но и в формирование репутации, развитие сервисных центров и повышение уровня качества продукции.

«В этом году мы выпустили коллекцию "Эксперт" — многофункциональные, мощные и технологичные устройства для кухни и дома. Эта техника рассчитана на интенсивную работу: она выдерживает постоянную нагрузку и ускоряет процессы приготовления»,— рассказывает Евгений Шохтин, подчеркивая, что при выводе нового бренда одним из ключевых факторов является маркетинг. «Недостаточно просто создать качественный продукт — важно сделать так, чтобы покупатель заметил его среди сотен аналогичных предложений, запомнил бренд и начал ему доверять»,— указывает он.

Сегодня рынок бытовой техники максимально насыщен. На маркетплейсах и в розничных сетях представлена продукция и международных, и российских производителей. Покупатель ежедневно сталкивается с огромным объемом информации, и именно маркетинг помогает бренду выделиться и привлечь внимание целевой аудитории.

Опытные маркетологи, учитывая изменение традиционных каналов продаж, рекомендуют при выборе инструментов продвижения использовать стратегию омниканальности. Долгое время основным каналом продажи малой бытовой техники были розничные сети, такие как «Эльдорадо» или «М.Видео». Однако в последние годы заметно растет доля онлайн-продаж. По данным исследования «СберМаркетинга», малую бытовую технику покупают онлайн 69% россиян, при этом 30% покупателей приобретают ее на маркетплейсах, где можно быстро сравнить цены, прочитать отзывы и выбрать оптимальный вариант. Таким образом, онлайн-площадки становятся ключевым каналом продаж бытовой техники, усиливая конкуренцию между брендами и делая рынок более прозрачным для потребителя.

Современный покупатель может увидеть рекламу в социальных сетях, изучить отзывы на маркетплейсе, посмотреть товар в офлайн-магазине, а покупку совершить через мобильное приложение. Поэтому компаниям важно выстраивать единую и непрерывную коммуникацию с клиентом на всех площадках одновременно.

Евгений Шохтин рассказывает: когда в 2025 году RED SOLUTION стал официальным импортером русифицированных роботов, команда использовала для их продвижения не только инструменты диджитал и СММ, но и наружную и телевизионную рекламу, блогерские интеграции, а также коллаборации с крупными торговыми сетями и брендами.

Производителю сегодня критично важно наращивать сильный бренд. Потребитель видит рядом десятки аналогичных товаров с похожими характеристиками и ценами. Если бренд неизвестен, решение о покупке чаще всего сводится только к сравнению стоимости. Сильный бренд позволяет выйти из этой ценовой конкуренции: покупатель начинает выбирать не самый дешевый товар, а знакомый и вызывающий доверие. И если он уже сталкивался с брендом или взаимодействовал с ним вне площадки, вероятность покупки значительно возрастает.

Часть современного дома

«Рынок бытовой техники в 2026 году переживает активную трансформацию под влиянием цифровизации, роста потребительских ожиданий и экономических факторов. Техника перестает быть просто набором устройств для выполнения отдельных задач. Она становится частью единой экосистемы, ориентированной на комфорт, экономию ресурсов и качество жизни»,— подытоживает эксперт.

Современные устройства стремятся объединять несколько функций сразу. Это особенно актуально для небольших квартир и студий, где важно экономить пространство. Сегодня один прибор способен выполнять широкий спектр задач, что снижает необходимость покупки дополнительных устройств. На рынке пылесосов, например, привлекают внимание модели с дополнительной функцией мытья полов и очистки с помощью пара.

При этом растет спрос на компактные модели, которые легко интегрируются в интерьер и не занимают много места. Пользователи стремятся минимизировать количество устройств без потери функциональности, что делает компактность и универсальность важным конкурентным преимуществом. Одним из главных трендов является развитие «умного дома». Современные устройства способны автоматически регулировать энергопотребление, анализировать поведение пользователя и работать фактически без участия человека. При этом экономический фактор по-прежнему остается крайне важным. В результате на первый план выходят модели, которые обеспечивают максимум возможностей за разумные деньги.

Современная техника все чаще рассматривается как элемент интерьера. Покупатели выбирают ее не только по характеристикам, но и по тому, как она вписывается в общий стиль дома. Дизайн устройств становится более лаконичным: в нейтральных цветах, с отсутствием лишних деталей. Приборы для дома все чаще «исчезают» в пространстве.

При выборе модели пользователь обращает внимание на дисплей с интуитивным интерфейсом, логичное расположение элементов, и производители стремятся разработать технику, основываясь на реальных сценариях ее использования.

«Наша команда на каждом этапе разработки и производства любого устройства думает о том, насколько комфортным и удобным оно будет для конечного пользователя. Техника должна становиться непосредственной частью современного дома. Сейчас бытовой технике необходимо быть умной и красивой одновременно, и отечественные производители вполне справляются с этой задачей»,— заключает Евгений Шохтин.

Светлана Куликова