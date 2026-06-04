Люди и бренды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Люди гоняются за брендами. Дорогие часы, автомобили, одежда, письменные принадлежности известных марок — это все атрибуты значимости, качества и профессионального уровня. Считается, что использование определенных брендов — это престижно, они повышают социальный статус и самооценку человека. Некоторые даже уверены, что это залог успешных сделок, а переговоры нужно вести только с людьми, обладающими дорогими личными письменными, наручными предметами, костюмами и автомобилями очень известных брендов. Именно поэтому один из американских маркетологов Скотт М. Дэвис (Scott M. Davis) определяет бренд как «своеобразную ментальную конструкцию, которая создается в сознании потребителей благодаря своеобразной мифологизации свойств продукта».

Бренды гоняются за покупателем, постоянно клянутся своим клиентам в верности, предоставляя VIP-карты разного достоинства (золотые, платиновые), пожизненную гарантию. Что в этой гонке важнее: качество, стильный дизайн или только модное название и значительная цена? Честно говоря, сейчас между этими словами знак равенства часто отсутствует. А если качество лучше и продукт интереснее, но без раскрученного имени, мы тогда не покупаем?

Есть нации, падкие на бренды, а есть и не очень. Русские и наши «бывшие братья», к сожалению, в этом смысле всех опережают. Вероятнее всего, такая «брендомания» в нашей стране связана с самоидентификацией: в 1990-е потеряли страну, идею, стиль…

Слово «бренд» уже достаточно давно вошло в обиход русского языка и зафиксировано в академических орфографических словарях, хотя произошло от древнескандинавского brandre, которое переводится как «прижигать». Так называлось клеймо — знак, которым владельцы скота помечали своих животных. В России издавна известные оружейники, ювелиры, и другие ремесленники на свои изделия наносили клейма с целью узнаваемости и подтверждения качества продукции. Всем известны клейма Императорского фарфорового завода, ювелирной фабрики Фаберже, Тульского и Ижевского оружейных заводов и многих других. Ставили клейма на обувь и одежду, особенно дорогую, купцы и фабриканты. Ставили клейма на свои изделия многие известные производители и в СССР. Однако в русском языке выражение «носить клеймо» означает пятно на репутации, унижение, а носить «брендовые» вещи, наоборот,— символ успеха и принадлежность к определенному кругу.

Ковидные годы показали, что находящимся в изоляции и на удаленке показывать модные вещи суперизвестных брендов, кроме как себе и своей семье, больше некому. Вообще, оказалось, что без них можно прожить. Произошло первое обесценивание. А потом такие любимые и желанные всеми бренды ушли с российского рынка, «кинув» всех своих клиентов, покупавших на кровно заработанные, причем еще и отказав в гарантийных условиях, поставке запчастей и частично заблокировав определенный функционал. Все это доказало, насколько важен клиент для брендов и важен ли вообще.

Так надо ли гоняться за брендами в жизни и в работе? Взаимодействовать с известными компаниями престижно и создает портфолио для привлечения новых клиентов. Возможно. Но нужно также понимать, что у таких компаний требования и условия «вхождения в священный пул», как правило, очень жесткие, со специальными заградительными условиями с серьезными штрафными санкциями. И есть еще менеджеры, которые часто произносят: «Вы понимаете с какой компанией работаете?» Психологи объясняют, что таким образом люди скрывают отсутствие своих профессиональных знаний под названием компании с большим именем, что негативно сказывается на качестве услуг или товаров такой компании.

Можно сказать, что текущее десятилетие позволило сделать переоценку действительности и себя в ней. Мы стали больше смотреть в сторону новых возможностей, товаров, качества, дизайна, а многие ранее любимые известные названия брендов практически утратили смысл. Идеи традиционных человеческих отношений стали цениться выше типичного брендового антуража. Свою страну мы снова нашли, найдем и свой идентичный стиль.

Алексей Гагаринов, генеральный директор ООО «Си-Шиппинг»