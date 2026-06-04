«Сейчас более благоприятное время для закупки автотранспорта, чем год назад»

О том, как себя чувствует рынок автолизинга и какие возможности для обновления автопарков есть у компаний с выручкой от миллиарда рублей, рассказал директор корпоративных продаж региона «Север» компании «Газпромбанк Автолизинг» Виктор Емельянов.

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BUSINESS GUIDE: По данным аналитического агентства «Эксперт РА», в 2025 году объемы лизинга в сегменте грузовых автомобилей снизились на 63%, а строительной техники — на 38%. В легковом сегменте падение составило 16%. Сейчас ситуация улучшается?

ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ: Да, в первом квартале этого года рынок начал постепенно восстанавливаться. По данным того же агентства «Эксперт РА», в сегменте автотранспорта в январе — марте 2026 года было заключено на 5% меньше сделок, чем за аналогичный период прошлого года, а сделки со спецтехникой показали околонулевую динамику. По сравнению с прошлогодними показателями падение уже не такое значительное.

В первом квартале 2026 года объем реализованной техники на рынке автолизинга составил более 62 тыс. единиц. Эта цифра включает в себя новую и подержанную технику (без учета спецтехники). Для сравнения, в первом квартале прошлого года было продано 66,6 тыс. Продажи новых автомобилей в лизинг в январе — марте показали спад на 15% в годовом выражении, но сегмент с пробегом вырос на 13%, нивелировав общее падение. При этом стоит отметить положительную ежемесячную динамику выдач техники в лизинг с начала года практически во всех сегментах автобизнеса.

BG: Какая динамика продаж по сегментам?

В. Е.: Легковой сегмент в первом квартале продемонстрировал положительную динамику (+8% год к году). На ситуацию повлияли смягчение денежно-кредитной политики и меры господдержки. В остальных категориях техники динамика отрицательная: в сегменте грузовой техники — 14,5%, легкого коммерческого транспорта — 20,4%, прицепов — 27,5%. В целом ситуация улучшается. Сейчас более благоприятное время для закупки автотранспорта и спецтехники, чем год назад.

BG: Каковы результаты вашей компании за первый квартал?

В. Е.: Итоги «Газпромбанк Автолизинга» за этот период в целом подтверждают общерыночные тенденции. Выдачи в легковом сегменте автолизинга восстанавливаются, сравнявшись к концу квартала с результатами прошлого периода, а доля техники с пробегом растет. «Газпромбанк Автолизинг» является одним из крупных игроков в сегменте автолизинга с представительствами более чем в 70 городах России, поэтому мы во многом не только следуем рыночным трендам, но и задаем их.

BG: С какими категориями клиентов вы работаете?

В. Е.: Клиенты нашей компании — это малый, средний и крупный бизнес. Мы передаем в лизинг юридическим лицам и ИП все виды техники и сотрудничаем с компаниями разного профиля: транспортными, строительными, сервисными, добывающими, торговыми и другими. Я непосредственно работаю с клиентами премиум-сегмента в составе соответствующего подразделения — управления корпоративных продаж.

BG: В чем специфика работы с клиентами премиального сегмента?

В. Е.: Управление корпоративных продаж создано для предоставления услуг среднему и крупному бизнесу с выручкой от миллиарда рублей. Мы относим таких клиентов к категории премиальных. Как правило, это более стабильные бизнесы, которым мы готовы предоставлять финансирование в большем объеме, чем другим категориям клиентов: сумма участия составляет от 300 до 500 млн рублей, а в некоторых случаях и выше.

Помимо преимуществ, которые доступны всем клиентам компании «Газпромбанк Автолизинг» (срок финансирования до семи лет, пересчет процентов при досрочном погашении, индивидуальные графики платежей с учетом сезонности и других факторов), мы предлагаем клиентам этого сегмента расширенные возможности. К ним относятся возвратный лизинг и самострахование.

BG: Какую технику и для каких задач чаще всего приобретают премиальные клиенты вашей компании?

В. Е.: Финансирование предоставляется на все типы техники с электронными паспортами транспортных средств и самоходных машин: легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы, спецтехнику и мототехнику.

До кризиса на авторынке, связанного с ростом цен под влиянием повышения ключевой ставки Центробанка и утильсбора, основной поток заявок был от транспортных компаний. Сейчас увеличилась доля предприятий горнодобывающей отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ряд отраслей, например, золотодобыча, находятся на подъеме в связи с резким ростом курса этой твердой валюты. Соответственно, спрос на технику у компаний из этой сферы высокий. Клиенты из сферы добычи, как правило, приобретают сложную технику, ликвидность которой просчитать непросто. Поэтому финансирование такого автотранспорта предоставляется организациям, в финансовой устойчивости которых мы уверены.

BG: Какие запросы поступают чаще — на редкую, узкоспециализированную и дорогостоящую технику или на большие объемы поставок?

В. Е.: Бывают разные сделки. Например, по запросу нашего клиента впервые был завезен в Россию вездеходный кран китайской марки с максимальной грузоподъемностью 450 тонн. Также у нас были сделки с транспортными компаниями, которые приобретали единовременно более 40 единиц техники стоимостью свыше 11 млн рублей каждая.

Клиенты чаще всего приобретают новые транспортные средства и самоходные машины, но есть случаи, когда нужна техника с пробегом. Так, один из наших клиентов приобрел 21 предмет лизинга из собственного парка «Газпромбанк Автолизинга». На сегодня мы создали максимально комфортные условия для приобретения техники с пробегом — как в лизинг, так и за денежные средства. На стоянке клиенты могут осмотреть сразу несколько моделей и получить подробную консультацию сервисного инженера. Для экономии времени доступен онлайн-осмотр техники. Автопарк постоянно обновляется, есть подписка на сток с актуальными лотами и каталог с удобными фильтрами на сайте. Средний возраст техники — три года. Все автомобили проверены на отсутствие юридических ограничений и подтвержденное право собственности. Кроме того, мы предлагаем гибкую систему скидок в зависимости от объема закупки, осуществляем индивидуальный подбор техники по запросу и обеспечиваем быстрое оформление сделки.

BG: Каковы стандарты работы с премиальными клиентами?

В. Е.: Мы практикуем в компании гибкий, комплексный и персональный подход к обслуживанию независимо от категории клиента. На практике это означает, что лизингополучатель может выбрать любой срок финансовой аренды в диапазоне от полугода до семи лет, удобный для себя график платежей, размер аванса в пределах до 49%. Кроме того, мы даем возможность широкого выбора по маркам, моделям, поставщикам, лизинговым программам и продуктовым решениям.

С клиентами премиального сегмента работают, как правило, самые опытные эксперты, имеющие за плечами по 8–10 лет работы на рынке. Большой опыт и наработанные связи с поставщиками позволяют им быстро находить оптимальные решения строго под запрос и предлагать их клиентам. Более того, специалисты управления корпоративных продаж работают на опережение, предугадывая потребности клиентов. Основная задача эксперта — сформировать план закупок по действующему портфелю. Планирование позволяет подготавливать сделки заблаговременно, благодаря чему бизнес получает нужную технику в кратчайшие сроки.

Клиентам премиального сегмента также по умолчанию предоставляется доступ к услуге «Премиальный сервис». В рамках услуги они получают приоритетное обслуживание: персонального менеджера, ускоренное рассмотрение заявок и информирование о сроках и статусе на всех этапах работы по обращению.

BG: Какие еще сервисы доступны клиентам вашей компании?

В. Е.: Мы сформировали полноценный портфель «Полезные сервисы и услуги». В комплекс входят все возможные направления: от стандартных каско, ОСАГО и автопомощи до доставки автотранспорта, продленной гарантии и даже услуги подбора и развития персонала.

Наличие широкого спектра услуг означает, что у клиентов есть все инструменты для управления автопарками и оптимизации расходов на эксплуатацию транспорта, они могут выбрать необходимые сервисные решения под свои задачи. Так, для перевозчиков с развернутой маршрутной сетью будет актуально подключение топливной программы для отслеживания лимитов расходов на топливо по каждой машине.

Сейчас клиенты стали глубже погружаться в предложения компаний по сопутствующим лизингу сервисам и смотреть на них более внимательно с точки зрения расходов. В то же время мы видим растущий спрос на премиальный уровень обслуживания.

BG: Видите ли вы сейчас оживление на рынке в связи со снижением ключевой ставки? Какие факторы будут влиять на рост продаж?

В. Е.: Оживление есть. Мы наблюдаем повышенный спрос со стороны клиентов из регионов, где идет добыча полезных ископаемых и разработка месторождений. Также возлагаем надежды на инфраструктурные проекты, такие как строительство федеральных трасс: например, М11 (Москва — Санкт-Петербург).

Екатерина Дынникова