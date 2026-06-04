Путь первых

35 лет назад в Петербурге был основан Международный институт развития и обучения банковской и биржевой деятельности — ныне Международный банковский институт имени Анатолия Собчака (МБИ). Этапы развития МБИ совпали со становлением самой банковской системы страны. О том, как это было и что происходит сегодня в сфере негосударственного финансово-экономического образования — в материале Business Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Институт стал первым В РОССИИ специализированным вузом, целенаправленно готовившим специалистов для банковской сферы и смежных отраслей, которых на тот момент не обучали

Фото: МБИ имени Анатолия Собчака Институт стал первым В РОССИИ специализированным вузом, целенаправленно готовившим специалистов для банковской сферы и смежных отраслей, которых на тот момент не обучали

Фото: МБИ имени Анатолия Собчака

Институт был основан 10 июня 1991 года в период перехода России к рыночной экономике, когда возникла острая потребность в специалистах для коммерческих банков, бирж, малого бизнеса и других новых экономических структур. Первоначально вуз назывался Международный институт развития и обучения банковской и биржевой деятельности. Инициаторами создания стали банкир и политик Кирилл Смирнов, его партнер Юрий Деревянко, впоследствии ставший вторым ректором института, банкир Виктор Халанский (руководил Главным управлением ЦБ РФ по Санкт-Петербургу) и банкир Юрий Львов (возглавлял КБ «Санкт-Петербург»), а также первый ректор Виктор Вениаминов. Создание института поддержали мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, президиум Ленсовета, вице-мэр Владимир Путин, Ассоциация коммерческих банков и другие влиятельные лица и структуры города.

Санкт-Петербург — банковская столица

Мало кто знает, что, помимо административной, духовной и культурной столицы страны, до революции Петербург позиционировался и как финансовый центр Европы. Петербургская биржа обладала международным авторитетом в той же степени, что Лондонская и Нью-Йоркская, создавались и процветали банки. Именно поэтому Анатолий Собчак считал возрождение банковской системы Санкт-Петербурга делом чести. Он не только хотел вернуть городу статус финансового центра, но и провести тотальную реорганизацию в этой сфере.

За время нахождения Анатолия Собчака в должности мэра в Петербурге появились частные банки, банки со стопроцентным иностранным капиталом, а также совместные банки, пришедшие в Россию именно через Петербург. Среди них был и коммерческий Астробанк. Фокус на финансовых организациях именно такого типа был обусловлен необходимостью поднять уровень банковского дела в Северной столице и в России в целом до европейских стандартов, а иностранные банки воплощали в себе роль наставников для формирующегося отечественного банковского сектора. Эти финансовые структуры должны были стать плацдармом для подготовки высококвалифицированных банковских служащих, способных работать по международным стандартам.

Банк и акселератор

Основанный, в том числе, для финансовой поддержки научно-технического центра «Астрон», Астробанк стал первым полностью частным коммерческим банком на берегах Невы. Став неотъемлемой частью финансово-экономической системы города, банк выступил инициатором создания Международного банковского института при поддержке Промстройбанка, Витабанка и банка «Санкт-Петербург».

Финансовая структура и институт делили одну локацию на двоих: здание бывшего Международного коммерческого банка на Невском проспекте, 58. Связаны они были не только территориально: Астробанк выполнял по отношению к институту функцию банка-тренажера, а также комплектовал свой постоянный штат его выпускниками.

Смена названия с сохранением курса

В 1992 году после выхода закона РФ «Об образовании» институт был переименован в Международный банковский институт. В этот период вуз получил государственную лицензию и был принят в коллективные члены Международной академии наук высшей школы, а также стал единственным представителем России в самом престижном сообществе банковских институтов мира Европейской сети банковского обучения.

Институт стал первым в России специализированным вузом, целенаправленно готовившим специалистов для банковской сферы и смежных отраслей, которых на тот момент не обучали. Фундаментальная трансформация финансовой системы в 1990-х проходила болезненно: данный период характеризовался глубоким кризисом, высокой инфляцией, сменой валюты и формированием новых банковских институтов. Требовались специалисты, которые смогут адаптироваться к новым реалиям и быстро включиться в новые процессы.

Первый ректор

С 1991 года первому ректору института Виктору Вениаминову приходилось отстаивать право на полноправное существование негосударственных вузов и возможность их функционирования на высоком уровне качества. Значительным вкладом первого ректора в этот процесс стала его монография «Качество в негосударственном вузе», вышедшая в феврале 2005 года в издательстве Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Материал, изложенный первым ректором института, оказался настолько актуален, что лег в основу курсов менеджмента качества, который с определенной периодичностью обязаны были проходить сотрудники вузов.

От курсов до вуза

До момента набора первых студентов на очную форму обучения в 1996 году институту предстояло пройти долгий путь, который начался с краткосрочных образовательных курсов. Они длились не более месяца, а самые короткие — один-два дня. Со временем расширялась номенклатура программ этого формата обучения, но неизменным оставалось то, что курсы вели только преподаватели-практики.

Кроме этого, до 1996 года действовала совместная с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) программа второго высшего образования. МБИ осуществлял профессиональную переподготовку и выдавал соответствующий диплом, а после студенты проходили итоговую аттестацию СПбГУ, где получали государственный диплом о втором высшем образовании.

Чтобы заимствовать успешный иностранный опыт, МБИ налаживал партнерскую сеть и отправлял студентов на стажировки в Португалию, Италию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Словению, Кипр, Финляндию.

Были налажены образовательные поездки в Люксембург: студенты выезжали на месяц на практику в финансовый центр, слушали лекции по направлениям финансовой и банковской деятельности на английском языке, после чего пять-семь лучших студентов отправляли на трехмесячную преддипломную практику на коммерческие предприятия. По возвращении в Россию студенты писали дипломную работу на двух языках и защищали ее в присутствии представителей Люксембурга, получали государственный диплом МБИ и сертификат от люксембургской стороны.

Остались сильнейшие

В 2010-х годах сектор частного образования столкнулся с первыми трудностями или, по сути, с проверкой на прочность. В это время количество коммерческих вузов в Петербурге достигло исторического пика (55–60 организаций), а после 2010-х образовательная система пережила значительную реорганизацию: приняли 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Закон ввел двухступенчатую систему высшего образования. После вступления в силу нормативного документа начались плановые и внеплановые проверки вузов, в результате которых некоторые государственные учебные заведения объединялись, а частные лишались и лицензии, и аккредитации.

«Можно сказать, что остались сильнейшие вузы, которые смогли доказать свою конкурентоспособность, умение справляться с трудностями, оперативно подстраиваться под изменения законодательства»,— отмечает ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака Мария Сигова.

Настоящее и будущее

В последующие годы МБИ активно развивал образовательные программы, укреплял международные связи и расширял материально-техническую базу. Особое внимание уделялось разработке собственных образовательных программ с учетом потребностей рынка. В приоритете оставалось привлечение практикующих специалистов из бизнес-среды в качестве преподавателей: к 2020-м годам около 40% преподавателей работали в действующих бизнес-структурах.

Позднее в структуре МБИ был создан Экономический лицей. В 2022 году в МБИ появился Колледж экономики и бизнеса, целью которого является подготовка специалистов среднего звена в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также реализация концепции непрерывного обучения «школа — колледж — вуз». В колледже предлагаются программы по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Юриспруденция».

20 февраля 2020 года институту было присвоено имя первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Решение было связано с тем, что Собчак активно поддерживал создание вуза на начальном этапе его становления.

По данным на конец 2023 года, Международный банковский институт имени Анатолия Собчака включен в топ-15 вузов СЗФО по рейтингу RAEX. Институт занимает четвертое место среди вузов Санкт-Петербурга и 19-е место среди вузов России по выпуску востребованных специалистов на рынке труда. Награжден Европейской сетью банковского обучения «За выдающиеся достижения в области качества образования» и почетным знаком правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров (продукции), работ и услуг».

Мария Сигова, ректор Международного банковского института имени Анатолия Собчака

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Business Guide Фото: Russian Business Guide

«В 2026 году МБИ остается одним из старейших действующих негосударственных вузов, сохранившим свою изначальную специализацию. В эпоху вузов, предлагающих обучение по множеству направлений одновременно, институт остается верен цели, с которой он создавался: подготовка квалифицированных специалистов в сфере банковской и финансовой деятельности. Мы по-прежнему работаем в тесной связке с работодателями и готовим профессионалов — от начального уровня до топ-менеджеров»

Василиса Мотова