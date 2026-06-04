Фокус на отраслевую поддержку

В малом и среднем бизнесе Петербурга работает свыше 2 млн человек, город входит в топ-3 регионов по численности субъектов МСП в России. В 2026 году объем гарантийного капитала составил 6,7 млрд рублей, превысив показатели прошлого года. О том, какие отрасли чаще всего обращаются сейчас за поддержкой и какие программы господдержки наиболее эффективны, рассказала Business Guide глава городского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен.

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BUSINESS GUIDE: В сложившейся экономической ситуации какие меры поддержки актуальны для предпринимателей?

АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН: Для малого бизнеса вопрос залога остается наиболее чувствительным, поскольку отсутствие залогового обеспечения становится одним из главных барьеров при привлечении финансирования в коммерческих банках. Мы решаем эту проблему: фонд предоставляет поручительства по кредитам и банковским гарантиям до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы собственных обязательств.

Сейчас Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса является вторым по величине в стране, уступая место лишь Региональной гарантийной организации Москвы (РГО). Объем гарантийного капитала на 2026 год — 6,7 млрд рублей, что на 6% выше показателей 2025 года. В первом квартале этого года благодаря поручительствам фонда предприниматели смогли привлечь финансирование в размере 1,8 млрд рублей, а за все время действия программы — более 175 млрд рублей.

BG: Расскажите о структуре предоставленных поручительств. Какие отрасли чаще всего обращаются к вам за поддержкой?

А. П.: В 2026 году в центре внимания — отраслевая поддержка бизнеса. Уже в этом году треть всех поручительств была предоставлена производственным компаниям (37,6%), на компании из сферы оказания услуг пришлось 35,7% поручительств. В топ отраслей также вошла сфера перевозок: около 15% всего обеспеченного финансирования. Половина всех поручительств пришлась на микро- и малый бизнес.

BG: Насколько востребованы у предпринимателей льготные займы Фонда микрофинансирования?

А. П.: В период, когда ставка ЦБ достигла своего исторического максимума (21% в 2025 году), мы оперативно отреагировали и поддержали бизнес Петербурга. Как альтернатива дорогим кредитам была введена новая мера поддержки в виде займов свыше 5 млн рублей для ключевых отраслей экономики региона под 3–12% годовых в зависимости от вида деятельности. Также мы сохранили беззалоговые программы для производственных компаний Петербурга и сферы легпрома и дизайна под 12% годовых.

Через Фонд микрофинансирования с начала года петербургские предприниматели получили займы на общую сумму 500 млн рублей. За все время действия программы льготного кредитования предприниматели Петербурга получили займы общим размером 14 млрд рублей.

BG: В конце 2025 года вы запустили программу «зонтичных» поручительств. Каков механизм их получения?

А. П.: Механизм позволяет малому и среднему бизнесу получать кредиты в банке под поручительства фонда. Это упрощает доступ к финансированию в условиях инфляционного давления. Фонд делит риски с банками-партнерами, гарантируя до 50% от суммы кредита. Максимальный лимит поддержки на одного предпринимателя составляет 20 млн рублей.

При подаче заявки принимается упрощенный пакет документов, а срок принятия решения составляет всего один день. Кредит под поручительство можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, а также на рефинансирование. По программе «зонтичных» поручительств малый и средний бизнес Петербурга уже привлек финансирование на 374 млн рублей.

BG: На каких отраслях сейчас сфокусирована господдержка?

А. П.: Фокус внимания направлен на поддержку производственных компаний. С начала этого года мы поддержали промышленные предприятия на общую сумму обеспеченного финансирования свыше 420 млн рублей, при этом средняя сумма поручительства — 12 млн рублей, а кредита — 30,2 млн рублей. Традиционно сфера обрабатывающего производства привлекает деньги на пополнение оборотных средств, обеспечивающих непрерывность производственного цикла.

Если говорить о Фонде микрофинансирования, то в 2026 году свыше 35% предоставленных займов пришлось на сферу обработки, средняя сумма займа составила 4 млн рублей. Средства привлекались как на оборотные цели, так и на закупку оборудования.

BG: Поделитесь примерами успешных историй петербургских предприятий. Какие из них смогли воспользоваться городской поддержкой как трамплином для своего развития?

А. П.: Компания «Фонд-Металл», специализирующаяся на производстве силового электрооборудования для металлургических электроплавильных печей и промышленных электроустановок, через городские фонды финансовой поддержки получила займы на сумму в 13,1 млн рублей. Средства они направили на поддержание текущей деятельности, расчеты с поставщиками, а также уплату налогов. Предприятие производит силовые кабели, в том числе водоохлаждаемые, для электропечей, выпускает элементы короткой сети для металлургических печей, проектирует и изготавливает нестандартное оборудование, производит оборудование для метрополитена Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Производитель гидравлического и пневматического силового оборудования дважды обращался за займом в городской Фонд микрофинансирования. Производимое оборудование широко применяется в строительстве, сельском хозяйстве, авиации и медицине. Так, «ТД Завод промышленного оборудования» в 2020 году привлек льготный беззалоговый заем 2,4 млн рублей на поддержку и возобновление деятельности в период ковида, а в октябре 2025 года предприятие получило беззалоговый заем 5 млн рублей на покупку сырья и комплектующих для производства продукции.

Успешные кейсы есть и в сфере общественного питания. Петербургский производитель кулинарной продукции, выпечки и кондитерских изделий для торговых сетей и частных коммерческих организаций благодаря поддержке фонда приобрел оборудование и кратно увеличил свои производственные мощности. Компания «Линар» в 2025 году получила беззалоговый льготный заем в размере 5 млн рублей. Бизнес направил средства на закупку оборудования для производства. Насколько мне известно, в планах у них запуск линии для производства полуфабрикатов.

В 2025 году городские фонды финансовой поддержки обеспечили привлечение финансирования в сектор малого и среднего бизнеса на 17,2 млрд рублей.

BG: Будут в этом году запускаться еще новые программы поддержки бизнеса?

А. П.: Да, Петербург — один из передовых регионов по внедрению наиболее эффективных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Уже в ближайшее время мы запустим три новые программы. С их помощью сфокусируемся на поддержке высокотехнологичных предприятий, производственных компаний, локальных производителей спецтехники и автотранспорта, а также на реализации инвестпроектов в спорте.

Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

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«Мы вводим новые и адаптируем существующие меры поддержки для наших предприятий. Сейчас разрабатываем программы для малых производственных и технологических компаний. По объему предоставленной гарантийной и микрофинансовой поддержки малому и среднему бизнесу Петербург занимает лидирующее место в стране. Фонд содействия кредитованию и Фонд микрофинансирования — одни из крупнейших организаций поддержки бизнеса в России, совокупные активы которых составляют 12,6 млрд рублей».

Ксения Ахметжанова